Pilot nasıl olunur? Pilot olmak için neler gereklidir?

(2) Hususi pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:(PPL)

a) En az 18 yaşında olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) SHGM tarafından veya SHGM'ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

ç) SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

d) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş eğitiminin tamamlanmasından sonra 6 ay içinde girilecek yetenek testinde başarılı olmak.

e) Gece uçuşu yetkisi isteniyorsa gerekli eğitimleri almış olmak.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

(3) Ticari pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:(CPL)

a) En az 18 yaşında olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

ç) SHGM tarafından yetkili kılınmış uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

d) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş yetenek testinde başarılı olmak.

e) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

(4) Hava yolu nakliye pilotu lisansı almak için müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır(ATPL)

a) En az 21 yaşında olmak,

b) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak,

c) SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak,

ç) CPL(A) ve çok motor IR(A) sahibi olmak,

d) SHGM tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi eğitimini tamamlamak,

e) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş kontrolünde başarılı olmak,

f) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak,

g) MCC kursu görmüş olmak.

---- Aletli uçuş yetkisi almak isteyen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:-----(IR)

a) İlgili sınıfta geçerli sağlık sertifikasına sahip olmak.

b) SHGM tarafından onaylı bir programa uygun olarak, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda teorik bilgi ve aletli uçuş eğitimi almak.

c) Aletli uçuş eğitimi; hususi pilot veya ticari pilot lisansına sahip bir pilot tarafından SHGM tarafından onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda alınabileceği gibi, sıfırdan başlayan ve devamlılık isteyen entegre bir kurs takip edilerek ticari pilot sertifikası ile birlikte de alınabilir.

ç) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş kontrolünde başarılı olmak.

d) IR(A) için müracaat sahibi, gece yetkisini içeren PPL(A) ya da CPL(A) sahibi ve sorumlu pilot olarak uçulmuş 50 saat seyrüsefer uçuşu tecrübesine sahip olmalıdır. IR(A) için helikopter seyrüsefer tecrübeleri de kredilendirilir. Bunun için en az 10 saati uçakta olmak kaydıyla helikopter seyrüsefer uçuşunun 40 saati kredilendirilir.