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    • 07.09.2020 14:58
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    Son dakika: , Başkanı ile görüştü!

    Son dakika haberine göre , Başkanı ile görüştü. Milli tarafından yapılan açıklamada: "Akar'ın Peach ile görüşmesinde, ’deki gelişmeler, NATO ’nin girişimi ve diğer NATO konuları ele alındı." denildi.

    , Başkanı ile görüştü. MSB'den yapılan açıklamada "Akar'ın Peach ile görüşmesinde, 'deki gelişmeler, NATO 'nin girişimi ve diğer NATO konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

    Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak 'de bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach'i Millî 'nda kabul etti.

    DOĞU AKDENİZ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede, 'de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri'nin girişimi ile diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı.

    Görüşmede Bakan Akar tarafından;

    -NATO Genel Sekreteri'nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı,

    -Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu,

    -Sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği,

    -Diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği,

    -Türkiye'nin dâhil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu,

    -Türkiye'nin NATO'daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceği ifade edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü!
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