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    • 07.09.2020 21:10
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    ! ? Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı

    Eylül ayının gelmesiyle birlikte bazı illerdeki hava sıcaklıklarında düşüş yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda Meteoroloji'den yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Peki, ? İşte 8 Eylül Türkiye geneli hava durumu raporu

    Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre yarın yağış görülecek iller belli oldu. Bu kapsamda yaşadığı ildeki hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar son uyarıları incelemek istiyor. Son paylaşılan bilgiye göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

    METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

    Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un doğusu, Kocaeli ve Düzce'nin kuzey kesimleri ile Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

    Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA 17°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 21°C, 29°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 18°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 30°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 22°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 14°C, 30°C
    Az bulutlu

    MANİSA 21°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 20°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 26°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR 17°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 22°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 17°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI 14°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA 19°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Düzce kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 17°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 11°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 18°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 17°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 22°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 22°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 11°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 9°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 18°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 14°C, 27°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 18°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 22°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 24°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 25°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    DENİZLERDE HAVA
    Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

    KARADENİZ
    Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

    MARMARA
    Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

    EGE
    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi 6 (50 km/sa); Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Güney Ege'de 2,5 m, Görüş: İyi.

    AKDENİZ
    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

    VAN GÖLÜ
    Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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    Haberler Güncel 8 Eylül HAVA DURUMU! Salı günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı
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