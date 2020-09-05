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    ’nda görev yapan ’de göreve başladı

    ’nda görev yapan ’ın; ’nde işe başladığı öğrenildi. Göral’ın, Büyükşehir Belediyesi iştiraki ve A.Ş.’de () yazılım mühendisi olarak çalıştığı bildirildi. Barış Can Göral, ayında İSBAK’ta göreve başladı

    HDP'li isim CHP'li İBB'de göreve başladı

    'nda görev yapan 'ın; 'nde işe başladığı öğrenildi. Göral'ın, Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.'de () yazılım mühendisi olarak çalıştığı bildirildi.
    Barış Can Göral, ayında İSBAK'ta göreve başladı.



    GÖRAL HDP İSTANBUL GENÇLİK KOORDİNASYONU'NDA GÖREV YAPTI
    Barış Can Göral, HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu'nda görev yaptı.

    HDP İstanbul Gençlik Koordinasyonu, 11 Ocak 2014 tarihinde 'daki isimli mizah dergisine yapılan saldırıyı Fransız Konsolosluğu önünde yaptığı basın açıklaması ile protesto etmişti.

    Koordinasyon adına açıklama yapan Barış Can Göral, dünyanın neresinde olursa olsun katliamlara karşı Kobane'den 'e direnişi desteklediklerini ve bütün halkları bu direnişi çoğaltmaya davet etmişti.

    Fransa'daki Charlie Hebdo isimli mizah dergisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'i tasvir eden karikatürler yayınlamıştı.

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