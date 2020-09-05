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    • 05.09.2020 10:13
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    Son dakika: MSB açıkladı: ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat

    Son dakika haberi... ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de KKTC'de, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapılacak.

    TSK ve KKTC'den ortak tatbikat

    Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

    Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı; Türkiye ve 'nin katılımıyla 06-10 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilecektir.

    Her yıl planlı olarak yapılan tatbikatın maksadının; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek olduğu belirtildi.

    Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; hava hücum, muharebe arama kurtarma harekâtı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat
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