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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı ile görüştü

    Son dakika haberi... , ile bir araya geldi. , karşılarken, her iki bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

    Millî Savunma Bakanı Akar'dan kritik görüşme

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ile görüştü.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, , Milli Savunma Bakanlığında karşıladığı Namroush ile bir araya geldi.

    İki Bakan heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti. Görüşmelerde Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Bakan Akar görüşmede Namroush'a, Türkiye'nin Libya'ya askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini iletti. Akar, Namroush'a, barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla BM tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını aktardı."

    Bakan Akar, "Libya Libyalılarındır" diyerek, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.

    Görüşmelere, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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