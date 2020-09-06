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    • 06.09.2020 22:40
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    'de teröristlerin silahlı saldırısında yaralanan asker şehit oldu

    (), 'nin bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi. da şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

    İdlib'den acı haber!

    (), 'nin bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

    MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir askerin hastaneye sevk edildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

    BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    da şehit için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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