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    • 06.09.2020 08:59
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    Albayrak ailesine hakaret davasında 6 yıl hapis istemi

    Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Fatih K. hakkında istenen ceza belli oldu.

    Albayrak ailesine hakaret davasında istenen ceza belli oldu

    Hazine ve Maliye Bakanı ile ailesine yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da re'sen soruşturma başlatılmıştı. Milliyet'in haberine göre gözaltına alınan şüpheli Mehmet Fatih K. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüpheli Mehmet Fatih K. hakkında "Kamu görevlisine hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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