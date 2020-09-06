Cohen kitabında, Trump'ın eski Başkan Barrack Obama'ya benzeyen bir kişiyi ofisine çağırıp kovduğunu ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluktan üç yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen, Trump hakkında yayımladığı kitabında Trump'ın ABD eski Başkanı Hüseyin Barack Obama'ya olan nefretini yazdı. Cohen'in 'Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitabında, ABD Başkanı Donald Trump, seçilmeden önce 'The Apprentice' (Çırak) isimli yarışma programını sunduğu ve adayları "You're fired!" (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump'ın Barack Obama'yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi. Cohen, Trump'ın Obama'dan olan intikamını adeta sahtesiyle aldığını ifade etti