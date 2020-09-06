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    • 06.09.2020 18:30
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    Sabah gazetesi yazarı : Gençlerin dalgasını "rutin" gibi algılamalarına şaşırmıyorum

    Başkan 'ın Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş icraatlerine değinen Sabah Yazarı , yeni neslin hayat standardını geçmişle kıyas yapamadığı için leri rutin ve hayatın olağan akışında normal görürken daha yaşlıların ve siyasi rakiplerinin görmezden gelmesini değerlendirdi. Altınok bu zevatın halini, "Ama gelecek nesillerin hedefleri konusunda çıtayı yükselten 'ın siyasi rakipleri ve yapılan edilene burun kıvıran büyükler için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Zira ergenin ağzından çıkınca güldüren mizah, kimi zaman yetişkinin dilinde trajediye dönüşebiliyor. Kaldı ki onlar bugün artık normalleşen hizmet dalgasının 'nin çehresini nasıl değiştirdiğini yaşayarak gördüler. Avrupa ülkelerinde görüp ballandıra ballandıra anlattıkları "medeniyetin" son yirmi yılda Türkiye'de nasıl aşıldığına şahit oldular." ifadeleriyle betimledi.

    Hizmet dalgasını rutin gibi algılamak

    Melih Altınok'un köşe yazısı şöyle:

    Hiçbir gündem 'ın açılış törenlerini engelleyemiyor. Tüm dünyanın pandemi nedeniyle durağanlaştığı, projelerin elendiği dönemde bile, o alametifarikası olan imar faaliyetlerine devam ediyor.

    Hafta sonu da Ankara-Niğde arasındaki 330 kilometrelik akıllı otoyolun kurdelesini kesti. Ardından da son teknolojiyle donatılmış Göztepe Şehir Hastanesi'ni e açtı. 'nin korona günlerinde açtığı kaçıncı hastane bu, sayabildiniz mi?

    Şu an yirmi yaşlarında olan gençlerin hizmet dalgasını "rutin" gibi algılamalarına, hatta üzerine "ama yol yapıyorlar" diye geyik çevirmelerine şaşırmıyorum.

    Tek şeritli larda şehirler arası seyahat işkencesini çekmedikleri için bugün gaza bastıkları 4-5 şeritli otobanları hep vardı sanıyorlar.

    16 yılda bitirilemeyen, 17 bakan eskiten ve sonunda patates-soğan deposu olarak kullanılan Bolu tüneli haberlerini hatırlamadıkları için adım başı tünellerden, köprülerden, deniz altındaki tüp geçitlerden geçerken "yapacak tabii" diyorlar.

    Kimileri gibi, gençlerin bu tepkilerini "vefasızlık" olarak görmediğimi de söyleyeyim. Aksine bizlerin şaşkınlık ve takdirle karşıladığımız alt ve üst yapı faaliyetlerini küçümsemelerini, standartlarının yükselmesi olarak yorumluyorum.

    Ama gelecek nesillerin hedefleri konusunda çıtayı yükselten Erdoğan'ın siyasi rakipleri ve yapılan edilene burun kıvıran büyükler için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.

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