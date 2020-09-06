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    • 06.09.2020 18:54
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    'daki bir iş yerinin önünde bulunan onun mu?

    'nın ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan insan yla ilgili incelemesi devam ediyor. Kafatası, 'da bir tersanenin çalışanları tarafından bulunmuştu. Söz konusu kafatasının, Aralık 2019'da Muğla'nın İçmeler Mahallesi'nde kaybolan 'ın olması ihtimali üzerinde duruluyor.

    İş yerinin önünde bulunan kafatası onun mu?

    İçmeler mevkisinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili İzmir Adli Tıp Kurumunda inceleme sürüyor.

    Bulunan kafatası üzerinde DNA'nın yanı sıra ait olan kişinin ölüm zamanı ve nedeni ile ilgili uzmanlar çalışma yapıyor.

    Bu olayın ardından bölgede farklı zamanlarda bulunan bazı kemiklerin de kafatasına ait olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

    Öte yandan Aralık 2019'da İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu bulunan Mehmet Ali Koran'ın (36) arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Bulunan kafatasıyla ve kayıp kişi arasında bir bağlantı ihtimali üzerine çalışmalar yapılıyor.

    OLAY

    Bodrum'da 16 Temmuz'da bir tersanenin çalışanları, iş yerinin önünde gördükleri kafatasıyla ilgili polis ekiplerine haber vermişti. Kafatası, ekipler tarafından DNA tespiti için incelemeye gönderilmişti.
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