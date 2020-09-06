Bulunan kafatası üzerinde DNA'nın yanı sıra ait olan kişinin ölüm zamanı ve nedeni ile ilgili uzmanlar çalışma yapıyor.

Bu olayın ardından bölgede farklı zamanlarda bulunan bazı kemiklerin de kafatasına ait olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.