Toplu bulaşım

Covid-19 salgını dünyaya yayıldı. Uzmanlar maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı! Ancak toplu taşıma araçlarında mesafeyi korumak imkansızdı! Normalleşme sonrası İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylarda yoğunluk arttı. İstanbul'da toplu taşımayı test eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, araçlardaki kalabalığın risk olduğunu anlattı. "Toplu ulaşım araçlarında kurallara uyulmuyor. Tek başına maske yetmiyor. Elde imkan varken 1.5 metre mesafeyi de korumamız gerekiyor Benim bizzat şahit olduğum bu. Açık açık dile getirdim, yetkililere de belirttim" uyarısı yaptı.

AŞI FAYDA ETMEZ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya ve Çin'deki COVİD-19 aşılarında adenovirüs tip 5 kullanıldığını söyledi. "İnsanların çoğunda, bu virüs geçirildiği için virüse karşı bağışıklık var deniyor. Bu nedenle söz konusu aşının fayda göstermesi imkansız" dedi.