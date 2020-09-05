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    • 05.09.2020 Gazete
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    Toplu bulaşım

    Bilim Prof. Dr. , metrobüse bindi. Sosyal mesafeyi test etti. “da mesafe kuralına uyulmuyor. Tek başına maske yeterli değil. Çözüm bulunması şart” dedi.

    Toplu bulaşım

    Covid-19 salgını dünyaya yayıldı. Uzmanlar maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı! Ancak araçlarında mesafeyi korumak imkansızdı! Normalleşme sonrası 'da metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylarda yoğunluk arttı. İstanbul'da toplu taşımayı test eden Bilim Prof. Dr. , araçlardaki kalabalığın risk olduğunu anlattı. "Toplu ulaşım araçlarında kurallara uyulmuyor. Tek başına maske yetmiyor. Elde imkan varken 1.5 metre mesafeyi de korumamız gerekiyor Benim bizzat şahit olduğum bu. Açık açık dile getirdim, yetkililere de belirttim" uyarısı yaptı.

    AŞI FAYDA ETMEZ
    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ve 'deki COVİD-19 aşılarında adenovirüs tip 5 kullanıldığını söyledi. "İnsanların çoğunda, bu virüs geçirildiği için virüse karşı bağışıklık var deniyor. Bu nedenle söz konusu aşının fayda göstermesi imkansız" dedi.

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