İç çamaşırını çıkardığını kabul etti

"Bana doğruca söyle Y.'ya ne yaptın" diyen babaya Nurullah "Vallahi billahi bir şey yapmadım Allahımın adıyla diyorum" diye yanıt verdi. Kızın babasının, istismarla ilgili yaşananları anlatması üzerine Nurullah, yaşananları doğruladı ve küçük kızın iç çamaşırlarını çıkardığını, vücuduna dokunduğunu kabul ederek "Hafif bir ağlama oldu. Ben bıraktım. O kadar yani" ifadelerini kullandı.

Baba bu itiraf üzerine "Tüh senin Allah belanı versin. Ulan bir de peşinde 40 bin tane adam var. Sana yakışır mı" diye tepkisini dile getirdi.