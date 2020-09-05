Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.09.2020 06:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2020 06:42
    ABONE OL

    Kütahya'da bir köyde karantinası

    salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan Yolçatı köyü karantinaya alındı. Açıklama Altıntaş Kaymakamlığından geldi.

    Bir köyde daha koronavirüs karantinası

    Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Korona virüs (Covid19) nedeniyle Yolçatı köyü karantinaya alındı.
    Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyü 4 Ağustos itibarıyla karantina altına alındı.Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 14 gün sürecektir. Karantina altına alınan Yolçatı köyündeki vatandaşların ihtiyaçları, vefa sosyal destek ekiplerince karşılanacaktır'' denildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kütahya'da bir köyde koronavirüs karantinası
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri