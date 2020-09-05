KPSS kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS'de kalem veriliyor mu? KPSS sınavı için heyecan dorukta. Lisans mezunları için 6 Eylül'de oturum yapılacak. Sınava girecek adaylar KPSS kalem silgi verilecek mi sorusuna yanıt arıyor. KPSS kalem veriliyor mu? İşte sınav öncesi en çok merak edilen sorunun cevabı!

KPSS KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

KPSS'de kalem ve silgi veriliyor. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin ediliyor. Bu nedenle hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceğin sınav binasına getirilmemesi gerekiyor.