KPSS kalem silgi verilecek mi? 2020 KPSS'de kalem veriliyor mu? KPSS sınavı için heyecan dorukta. Lisans mezunları için 6 Eylül'de oturum yapılacak. Sınava girecek adaylar KPSS kalem silgi verilecek mi sorusuna yanıt arıyor. KPSS kalem veriliyor mu? İşte sınav öncesi en çok merak edilen sorunun cevabı!
KPSS KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
KPSS'de kalem ve silgi veriliyor. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin ediliyor. Bu nedenle hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceğin sınav binasına getirilmemesi gerekiyor.
KPSS SU GÖTÜRMEK YASAK MI?
Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
KPSS'DE YASAK OLAN EŞYALAR!
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır