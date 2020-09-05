Bursluluk sınavı kaç dakika? 2020 İOKBS bursluluk sınavı kaçta biter? İOKBS süresi ne kadar?

Bursluluk sınavı kaç dakika? 2020 İOKBS bursluluk sınavı için heyecan dorukta. Binlerce öğrencinin giriş yapacağı bursluluk sınavı tek oturumla bu sabah tamamlanıyor. Çocuklarını sınava getiren aileler de sınav süresini merak ediyor. Peki, İOKBS süresi ne kadar? İOKBS bursluluk sınavı kaçta biter? Bursluluk sınavı kaç dakika? Yanıtı haberimizde…
İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA?
Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınav, 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak, 12.00'de sona erecek. Sınav 120 dakika olacak. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak. Öğrenciler bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak.
SINAVDA GEREKLİ BELGELER
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salona alınmak üzere hazır bulunacak. Öğrenciler, yanlarında getirecekleri fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınava girecek.
T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı geçerli kabul edilecek. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler, sınava kesinlikle alınmayacak.
Öğrenciler yanlarında koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.
BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçlarının 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.