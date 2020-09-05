Edinilen bilgiye göre Belin Yayınevi tarafından basılan yardımcı ders kitabı, ülkedeki tüm okullarda öğrencilere okutulmayacak ancak tarih dersini veren öğretmenler inisiyatif kullanarak bu kitabı okutma imkanına sahip.

Söz konusu kitapta "Devleti olmayan ulus: Kürtler" başlıklı bölümde "Kürtler dünyada devleti olmayan en büyük ulus" ifadesi yer alıyor. Kitapta terör örgütü PKK'nın geçmişi ile ilgili kronolojik bilgiler kullanılıyor ayrıca Peşmerge hakkında bilgiler de bulunuyor. Kitapta YPG'yi simgeleyen paçavralar ve silahlı üniformalı teröristlerin fotoğrafı da yer alıyor.