



Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Ocak ayında aldığı zam kararı valilik tarafından iptal edilmişti.



Ankara Valiliği'nin reddettiği zam kararı sonrası ekmek satışına 1.25 TL'den devam edilmişti.

Artan maliyetlerin yansıtılması şeklindeki açıklamada girdilerin artışının fazla olduğu ve masraf oranının da yüzde 60 arttığı belirtildi.