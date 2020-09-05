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    • 05.09.2020 23:02
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    'da ekmeğe yüzde 20 ! 'da güncel ekmek fiyatları ne kadar oldu?

    Başkent 'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Peki, 'da yapılacak zam ile birlikte güncel ekmek fiyatları ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...



    Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Daha önce Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Ocak ayında aldığı zam kararı valilik tarafından iptal edilmişti.

    Ankara Valiliği'nin reddettiği zam kararı sonrası ekmek satışına 1.25 TL'den devam edilmişti.

    Artan maliyetlerin yansıtılması şeklindeki açıklamada girdilerin artışının fazla olduğu ve masraf oranının da yüzde 60 arttığı belirtildi.



    EKMEĞE YÜZDE 20 ZAM
    Ancak dün açıklanan karar ile Ankara'da daha önce 1.25 TL olarak satılan 200 gram ekmek, 5 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1.50 TL'den satılacak.
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    Haberler Güncel Ankara'da ekmeğe yüzde 20 zam! Ankara'da güncel ekmek fiyatları ne kadar oldu?
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