"Kızım için buradayım. 325 gündür bu çadırın altındayız. Kar, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden evlatlarımızı burada bekliyoruz. Evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan almadan buradan kalkmıyoruz. Bayram geldi. Herkes evinde bayram hazırlığı yapıyor. Biz burada gözyaşı döküyoruz. HDP'nin kirli yüzü ortaya çıkıyor. Tecavüz, kadına şiddet, artık yeter. 9 yıldır kızımın hasretini çekiyorum. Dayanacak gücümüz kalmadı."

"EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ"

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Sancar, "Kızım onlara güvenme. Onlar yalan söylüyor, sizi korkutuyorlar. Polis veya asker görürsen, kaç teslim ol, devletine sığın. Bu bayrağın altında yaşayacağız. Seni ne zorluklarla büyüttüm." dedi.