Corona midede

İngiltere'nin Belfast Queen Üniversitesi, Coronavirüs belirtilerini araştırdı. İshal ve kusmanın çocuklarda ciddi şikayetler olduğu açıklandı. Araştırma raporunun başyazarı Dr. Tom Waterfield, yetişkinlerde kas ağrısı, yorgunluk, kafa karışıklığı, göğüs ağrıları ve mide rahatsızlığı gibi semptomların yer aldığını vurguladı.

DSÖ'DEN KÖTÜ HABER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVİD-19 salgınında korkutan açıklamayı yaptı. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, COVİD-19 için dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini açıkladı.