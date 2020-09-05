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    • 05.09.2020 Gazete
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    Corona midede

    'nin , Coronavirüs belirtilerini araştırdı. İshal ve kusmanın çocuklarda ciddi şikayetler olduğu açıklandı. Araştırma raporunun başyazarı Dr. , yetişkinlerde kas sı, yorgunluk, kafa karışıklığı, göğüs ağrıları ve mide rahatsızlığı gibi semptomların yer aldığını vurguladı.

    Corona midede

    İngiltere'nin , Coronavirüs belirtilerini araştırdı. İshal ve kusmanın çocuklarda ciddi şikayetler olduğu açıklandı. Araştırma raporunun başyazarı Dr. Tom Waterfield, yetişkinlerde kas sı, yorgunluk, kafa karışıklığı, göğüs ağrıları ve mide rahatsızlığı gibi semptomların yer aldığını vurguladı.

    DSÖ'DEN KÖTÜ HABER
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVİD-19 salgınında korkutan açıklamayı yaptı. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, COVİD-19 için dünya genelinde yaygın aşılama çalışmalarının gelecek yılın ortasından önce beklenmediğini açıkladı.

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