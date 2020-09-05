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    • 05.09.2020 Gazete
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    Çile çekiyorlar

    ’daki , kapsama alanı dışında kaldı! Hiçbir operatörü çekmeyince çocuklar uzaktan eğitime katılamadı.

    Çile çekiyorlar

    Coronavirüs salgını nedeniyle eğitim yarıda kaldı. Yeni eğitim yılının 21 Eylül'e ertelendiği açıklandı. Telafi dersleri için de 31 Ağustos'tan itibaren başlandı.

    Yalvaç'a bağlı 'ndeki öğrenciler okula uzak kaldı! Köyde hiçbir operatörü çekmeyince öğrenciler online eğitime katılamadı. Köy muhtarı Aydın Karaca, yetkililere çağrı yaptı

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