Çile çekiyorlar

Coronavirüs salgını nedeniyle eğitim yarıda kaldı. Yeni eğitim yılının 21 Eylül'e ertelendiği açıklandı. Telafi dersleri için de 31 Ağustos'tan itibaren online eğitime başlandı.



Isparta Yalvaç'a bağlı Sağır Köyü'ndeki öğrenciler okula uzak kaldı! Köyde hiçbir GSM operatörü çekmeyince öğrenciler online eğitime katılamadı. Köy muhtarı Aydın Karaca, yetkililere çağrı yaptı