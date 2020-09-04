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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan - Otoyolu paylaşımı

    - Otoyolu, Başkan 'ın katıldığı törenle açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılış sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Ankara - Niğde Otoyolu'nun sağlayacağı tasarruf

    Ankara-Niğde Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılış sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Ankara-Niğde otoyolu ile ekonomiye yıllık toplam 1,647 milyar TL katkı! Yıllık toplam: 885 milyon TL zamandan tasarruf, Yıllık toplam: 743 milyon TL akaryakıttan tasarruf, Yıllık toplam: 318 milyon kilogram daha az CO2 salınımı sayesinde 19 milyon TL tasarruf edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
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