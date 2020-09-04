Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Ankara-Niğde otoyolu ile ekonomiye yıllık toplam 1,647 milyar TL katkı! Yıllık toplam: 885 milyon TL zamandan tasarruf, Yıllık toplam: 743 milyon TL akaryakıttan tasarruf, Yıllık toplam: 318 milyon kilogram daha az CO2 salınımı sayesinde 19 milyon TL tasarruf edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

🛣️ Ankara-Niğde otoyolu ile ekonomiye yıllık toplam 1,647 milyar TL katkı!

⏰Yıllık toplam: 885 milyon TL zamandan tasarruf,

⛽Yıllık toplam: 743 milyon TL akaryakıttan tasarruf,

🍃Yıllık toplam: 318 milyon kilogram daha az CO2 salınımı sayesinde 19 milyon TL tasarruf edeceğiz. pic.twitter.com/akSHAq8ZLP — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 4, 2020