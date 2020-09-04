Ankara-Niğde Otoyolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılış sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Ankara-Niğde otoyolu ile ekonomiye yıllık toplam 1,647 milyar TL katkı! Yıllık toplam: 885 milyon TL zamandan tasarruf, Yıllık toplam: 743 milyon TL akaryakıttan tasarruf, Yıllık toplam: 318 milyon kilogram daha az CO2 salınımı sayesinde 19 milyon TL tasarruf edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
🛣️ Ankara-Niğde otoyolu ile ekonomiye yıllık toplam 1,647 milyar TL katkı!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 4, 2020
⏰Yıllık toplam: 885 milyon TL zamandan tasarruf,
⛽Yıllık toplam: 743 milyon TL akaryakıttan tasarruf,
🍃Yıllık toplam: 318 milyon kilogram daha az CO2 salınımı sayesinde 19 milyon TL tasarruf edeceğiz. pic.twitter.com/akSHAq8ZLP