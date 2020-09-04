BİR UYARI DA KKTC'DEN

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, cep telefonlarına gelen kısa mesajlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi: "Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi'ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi'ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle kişisel bilgilerini ve hesap numaralarını paylaşmaması rica olunur."

DOLANDIRICILIKLARDAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

Emin olmadığınız ve tanımadığınız kişilerden gelen mesaj ve mailleri açmayın.

Lisanslı bir antivirüs programı kullanın.

İnternet üzerinden cihazlara yüklenen yazılım, resim gibi içeriklere dikkat edin.

Kullandığınız cihaza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız teknik servisten yardım alın.

Banka hareketlerini kontrol altında tutun, şüpheli bir durumda bankanız ile temasa geçin.