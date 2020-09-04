Varank, Gaziantep'te sergilerle, hava şovlarıyla büyük bir heyecan oluşturmak istediklerini vurgulayarak, "Ama pandemi sebebiyle sadece bu sene yarışmalarla kısıtlı bir festival düzenliyoruz. İnşallah bu heyecanı bundan sonraki senelerde pandeminin geçmesiyle birlikte Anadolu'ya yaymış olacağız." diye konuştu.





23 KATEGORİDE YARIŞMALAR DÜZENLENİYOR

TEKNOFEST'te özellikle gençleri bilime ve teknolojiye yönlendirmek üzere yarışmalar düzenlediğini dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Bu alanda birçok paydaşla, birçok kurumla, özel sektörle birlikte bizim gençlerimizi geleceğin teknolojilerinde şimdiden adım atar hale getirmek, onları bu alanlara yönlendirmek, onları bu alanlarda eğitmek ve onlarda bir aşk, şevk, heyecan oluşturmak üzere yarışmalar düzenliyoruz. Biz bu yarışmaları çok önemsiyoruz ve bugün geldiğimiz noktada tüm Türkiye'den hatta yurt dışından 100 bin katılımcıyla, 100 bin gençle 23 farklı kategoride yarışmalar düzenliyoruz. Bu yarışmalar özellikle Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde gençlerimize bir altyapı kazandırmayı hedefliyor."