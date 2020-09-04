Yüz yüze eğitim ne zaman? 1.2.8. ve 12. sınıflar okula mı gidecek? Okula kaçıncı sınıflar gidecek?

1.2. 8. ve 12. sınıflar okula mı gidecek? Okula kaçıncı sınıflar gidecek? Yüz yüze eğitim ne zaman? 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı başladı. 31 Ağustos itibariyle okullar uzaktan eğitimle açıldı. Öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitim sistemiyle derslere katılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurmuştu.
OKULA KAÇINCI SINIFLAR GİDECEK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla okulların açılmasıyla ilgili detayları duyurmuştu. İşte Bakan'ın açıklamasından satırbaşları:
"Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. Düzenlemeyi gelecek hafta konuşmuş oluruz. Bununla ilgili daha çok, 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak, yani 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz.
Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği ise salgının seyrine göre belli olacak. Belki il bazında veya genel anlamda. Özetle, 1. sınıfların alışması için 2+5 uygulaması olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta netleşmiş olur. 8. ve 12. sınıflarla ilgili ne zaman başlanıp başlanmayacağı da önümüzdeki hafta belli olacak."
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitim, "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yapılandırılacak bir planlama doğrultusunda uygulanacak.
EĞİTİM TRT EBA TV'DE
2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik verilecek.
Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.
Bu kapsamda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından öğrencilerin bir üst sınıfa hazırlanmaları için oluşturulan müfredat çerçevesinde öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanacak. Aynı zamanda okullar, kendi hazırladıkları içerik ve programlarla öğrencilerini uzaktan eğitim yoluyla destekleyebilecek.
Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerine yardımcı olmayı amaçlıyor.