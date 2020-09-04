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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'da Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı düzenledi.

Koca kritik görüşmenin ardından açıklamalarda bulunuyor:

Koca'nın açıkalamalarından satırbaşları:

Haziran başından itibaren başladığımız normelleşmenin eski hayatımıza dönme olmadığının vurgusunu yaptık. Biz tüm Türkiye'de yatak ve yoğun bakım doluluk oranını izlemekteyiz. Türkiye genelinde büyük sorun olmadı ancak bazı illerimizde yer yer sıkıntı yaşadık. Sayın valilerimizin başkanlığında toplanan il hıfzısıhha kurulları gerekli tedbirler koydular. Değerlendirmeler neticesinde bu 6 ilimizle ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum

Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Yoğun bakım yatak sayımız Batman'da 236 yatağa çıkaracağız. Batman'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 79.

Diyarbakır'da yoğun bakım yatak sayısını 520'ye çıkarmış olacağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66

Mardin'deki yoğun bakım yatak sayısını 182 yatağa çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Solunum cihazı doluluk oranı yüzde 44

Siirt genelinde yoğun bakım yatak sayısını 83'e çıkaracağız Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.

Şanlıurfa'da yoğun bakım yatak sayısını 710 yatağa çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74

Şırnak'ta yoğun bakım yatak sayısını 122'ye çıkaracağız. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58

Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak için yeni hastane yapılacak.