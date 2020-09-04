

Bilindiği üzere geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Mart ayının 3. haftası ile birlikte pandemiden kaynaklı zorunlu olarak okulların kapalı tutulmasına ve uzaktan eğitimle sezonun tamamlanmasına karar verilmişti. EBA platformu ve TRT EBA kanalları ile uzaktan eğitim sürenini yaşandığı bu dönemde öğretmenlere üzerlerinde bulunan ders programı doğrultusunda, nöbet, dyk gibi bazı kalemler dışında ek ders ücretleri ödenmişti.

31 Ağustos'tan sonra 18 Eylül'e kadar aynı doğrultuda işlemin yapılıp yapılmayacağı henüz belirginleşmedi. Bu dönemde seminer döneminde olduğu gibi günlük 3 saat üzerinden mi ek derslerin hazırlanacağı yoksa öğretmenlere hazırlanan ders programları üzerinden mi ek derslerin verileceği veya bunların dışında farklı bir uygulamaya mı gidileceği belirsizliğini koruyor. Söz konusu durumla ilgili gelişmeler oldukça haberimize eklenecektir.