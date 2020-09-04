Havaların bazı illerde soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı iller içinse sıcaklık uyarısında bulunuldu. Yaşadığı ildeki hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 Eylül HAVA DURUMU Türkiye geneli raporu
MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK UYARISI
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışın bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Sakarya çevresinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
METEOROLOJİ'DEN DÜZCE İÇİN SARI KOD UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce dahil 7 şehirde Gök gürültülü sağanak yağış ve sarı kod uyarısında bulundu.
Metrekareye 30 ile 60 kilogram yağışın beklendiği de kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Eylül 2020 (Cuma) akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 05 Eylül 2020 (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 30-60 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
GÜNEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI
Güney Ege'de, yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, Güney Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına görüleceği, söz konusu fırtınanın etkisini pazar gününün ilk saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU'DA 4 İL İÇİN SICAK HAVA UYARISI
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki hafta cuma gününden itibaren ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini artırarak yarına kadar devam edecek.
Yarından itibaren sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada şunlar da kaydedildi:
"Hava sıcaklıklarının Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
BATI KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren ülkenin kuzeybatısında sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışların, yarın akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük'ün kuzey kesimlerinde kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.