Havaların bazı illerde soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı iller içinse sıcaklık uyarısında bulunuldu. Yaşadığı ildeki hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 5 Eylül HAVA DURUMU Türkiye geneli raporu

MARMARA BÖLGESİ'NDE SAĞANAK UYARISI

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışın bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Sakarya çevresinde kuvvetli olacağı tahmin edilirken ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.