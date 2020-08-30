Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.08.2020 11:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2020 12:30
    ABONE OL

    Son dakika: Bakanlık duyurdu! ’da can kaybı 10'a yükdi

    Son dakika haberi... ’da felaketiyle ilgili acı haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin." açıklamasında bulundu.

    Giresun'dan acı haber!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'daki in ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah." dedi.

    Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.

    Ekiplerin bir an bile boş durmadıklarını belirten Soylu, "Ellerindeki bütün teknolojik imkanlar yani helikopterler, sahil güvenlik deniz aramaları, buradaki arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi büyük bir gayretin içerisindeler." diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık duyurdu! Giresun’da can kaybı 10'a yükseldi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri