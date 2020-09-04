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    • 05.09.2020 04:39
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    'da feribot karaya oturdu!

    'da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribol, karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı da can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    'da iddiaya göre dümeni kilitlenen feribol, karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı da can kaybı ve yaralanan olmazken, feribotta maddi hasar meydana geldi.

    'dan saat 23.59'da Yenikapı-Yalova seferini yapmak üzere hareket eden '' isimli feribot, saat 01.20 sıralarında Yalova'da iskelesine yanaşmak için manevra yaptı.

    İddiaya göre dümeni kilitlenen feribot sahilde bulunan kayalıklara doğru ilerlemeye başladı. Kaptanın ani manevrasıyla kayalıklara çarpmaktan son anda kurtulan feribot, kumsalda karaya oturdu.

    Sarsıntı nedeniyle feribotta bulunan panik ve korku yaşarken, iskelede yakınlarını bekleyen vatandaşlar da endişelendi. Feribot yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak iskeleye çekildi. Can kaybı yaralananın olamadığı kazada feribotta maddi hasar meydana geldi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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