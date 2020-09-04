Başka Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2'nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne telefonla bağlandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2'nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush'un da katıldığı törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mezun olan kurmay subaylara telefonda seslendi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 137 subayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmay subay olarak görev yapacak mezunların ordunun gücüne güç katacağını belirtti. Milli Savunma Üniversitesi harp okullarının mezuniyetinin geçen pazar yapıldığını, kendisinin de törene katılarak yeni teğmenlerin mezuniyet sevincini paylaştığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubay okullarının da yeni mezunlarıyla TSK'nın personel ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağladığını söyledi. Modern kurmay eğitimi sisteminin 1847 yılından beri kısa fasılalar dışında kesintisiz çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Müşterek Harp Enstitüsü adıyla faaliyetini yürüten kurumun TSK'nın kurmay kadrolarını yetiştirmeye devam ettiğini belirtti.



Küresel düzeyde yeniden bir yapılanma sürecinde içinde olunan bu dönemde, kahraman ordunun caydırıcı gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ordumuzun bu gücünün sahada en etkin şekilde kullanılmasını da kahraman Mehmetçiklerimiz, sözleşmeli er ve erbaşlarımız, astsubaylarımız, subaylarımızla hep birlikte sağlayacaklardır. Tüm bu mekanizmanın planlamasını, yönlendirmesini, kontrolünü, yönetimini de kurmaylarımız yönetecektir. Teknolojideki ilerleme askeri mücadele yöntemlerinin de değişmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Daha önemlisi asimetrik savaşın giderek yaygınlaşması klasik doktrinlerin ötesinde bir anlayışı ve mücadeleyi zorunlu kılmıştır. Türkiye, tüm alanlarda gerçekleştirdiği tarihi reformlarla bölgesel ve küresel güç konumunu her geçen gün daha da geliştirmektedir." ifadelerini kullandı.



'BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOKTUR'

Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve insani potansiyelini en üst seviyede kullandığı bir dönemden geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Attığımız her adımda, gerçekleştirdiğimiz her harekatta, sergilediğimiz her kararlı duruşta ülkemizin kazanımlarının, milletimizin devletine verdiği desteğin arttığını görüyoruz. Hamdolsun bugün artık eskisine göre geleceğine daha güvenle bakan, yaptıklarının arkasında daha sağlam duran, yapacakları konusundaki iradesini net bir şekilde ortaya koyan Türkiye var." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hep söylediğimiz gibi bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, haysiyetinde gözümüz yoktur. Bizim tek talebimiz ve mücadelemiz kendi vatanımıza sahip çıkmak, kendi hakkımızı korumak, kendi hukukumuza riayeti temin etmek, kendi onurumuza saygı gösterilmesini sağlamaktır. Bunlar, Türk milleti ve onun bağrından çıkan ordusu için gerektiğinde canını verebileceği değerlerdir. Yaklaşık bir asır önce Anadolu işgal edildiğinde yedi düveli arkasına alarak istiklalimize ve istikbalimize saldıranları ya toprağa gömmüş ya denize dökmüştür. Türk milletinin bayrağına ve ezanına göz dikme hatasını yapanlar yaşadıkları bunalımdan çıkış yolu ararken üç başbakan, iki bakan, bir başkomutan idam etmişlerdir. Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler."

CUMHURBAŞKANIMIZ SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içindeki darbeci unsurları, kalbi ve gözü dışarıda olan mankurtları, vatanı ile milleti ile bağı kopmuş lümpenleri temizledikçe Allah'a şükür daha da güçleniyor."https://t.co/mM6X92fi33 pic.twitter.com/IHYMerceUA September 4, 2020

Bugün Türkiye'nin Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar uzanan geniş sahada askeri boyutu da olan tarihi bir mücadeleyi yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:Diplomasinin giderek karmaşık hale geldiği şu dönemde her türlü katkının önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,dedi.Konuşmasının sonunda, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2'nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan subayları bir kez daha tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,ifadelerini kullandı.