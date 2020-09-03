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    • 03.09.2020 22:47
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    Son dakika: 'ndan açıklaması

    Son dakika haberine göre, 'ndan açıklaması yapıldı. Açıklamada "Önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.

    Dışişleri'nden NATO açıklaması
    , Jens Stoltenberg'in ile arasında NATO bünyesinde teknik görüşmeler başlatılmasına ilişkin inisiyatifiyle ilgili olarak, "Türkiye, ön koşulsuz diyaloğa hazırdır" açıklamasını yaptı.


    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama

    NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır.

    Ülkemiz tarafından da desteklenen bu inisiyatif Genel Sekreterin bugün açıkladığı üzere, iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri - teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına matuftur.

    Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.

    Diğer taraftan, ülkemizin Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO açıklaması
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