"25 HEKTAR CİVARINDA BİR ALAN ETKİLENMİŞ GÖZÜKÜYOR"

Çardak ilçesindeki yangına ilişkin bilgiler veren Bakan Pakdemirli, "Buradaki yangında 49 arazöz 16 tanker, 2 ilk müdahale aracı 7 helikopter, 5 dozer 8 de yolda dozerimiz var. 150 personelimizle bu Yangına müdahale ediyoruz. Havadan gördüğümüz kadarıyla bu yangın büyük bir yangın değil. Kontrol altına alamayacağımız üstesinden gelemeyeceğimiz bir yangın değil. Sadece etrafını cevrelememiz gerekiyor. Ek gelen takviye araçlarla birlikte inşallah gece ilerleyen saatlerde yangını çevrelersek tamamen kontrol altına aldık diyebileceğiz. Şuana kadar gördüğümüz kadarıyla 25 hektar civarında bir alan etkilenmiş gözüküyor. Ateş ağırlığı alanın merkezinde. Onun haricinde ateşte çok önemli bir sıkıntı yok. Rüzgar şimdilik lehimize gözüküyor. Yangınla ilgili çok deneyimli bir ekip burada. Çok hızlı bir şekilde burayı da hallederiz" diye konuştu.