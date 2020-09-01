Netflix'in çocuk istismarı içeren Cuties filmiyle ilgili flaş gelişme! Geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak

RTÜK den alınan bilgiye göre Netflix'te yayımlanması planlanan Cuties adlı filmle alakalı bir politika değişikliğine gitmeyen platform ile alakalı
Rapörtör raporunu tamamladı ve başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sundu.
LİSANSININ İPTALİ MASADA!
Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmez ise Perşembe günü yapılacak toplantıda Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor.
Netflix'in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak.
TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
Yönetmen Maïmouna Doucouré'nin çektiği 'Minnoşlar' filminin 18 Ağustos'ta yayınlanan afişinde, 11 yaşındaki kız çocukları 'twerk' isimli dansı yaparken görüldü. Afişin konu kısmında ise "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur" ifadelerine yer verildi. Netflix de filme +18 ibaresi koyunca, hem dünyada hem de Türkiye'de büyük eleştiri alan film #NetflixPedofilia etiketiyle sosyal medya gündemine oturdu.
TAKVİM.COM.TR/ÖZEL
Rapörtör raporunu tamamladı ve başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sundu.
LİSANSININ İPTALİ MASADA!
Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmez ise Perşembe günü yapılacak toplantıda Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor.
Netflix'in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak.
TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
Yönetmen Maïmouna Doucouré'nin çektiği 'Minnoşlar' filminin 18 Ağustos'ta yayınlanan afişinde, 11 yaşındaki kız çocukları 'twerk' isimli dansı yaparken görüldü. Afişin konu kısmında ise "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur" ifadelerine yer verildi. Netflix de filme +18 ibaresi koyunca, hem dünyada hem de Türkiye'de büyük eleştiri alan film #NetflixPedofilia etiketiyle sosyal medya gündemine oturdu.
TAKVİM.COM.TR/ÖZEL