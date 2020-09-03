BİLİM KURULLARI TOPLANDI

Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleştirilen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi." dedi.

Salgının seyrine ilişkin Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul'da Trakya'da ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef bir artış var. Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışlarına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılmaktadır. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir." bilgisini verdi.