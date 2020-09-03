Hasta bunlar!

İngilter, insanlıkta sınıfta kaldı. Türkiye'de rahatsızlanan vatandaşını 'Ancak ölünce gelebilir' diyerek ülkeye almadı! 67 yaşındaki Carole Fleming, tatil yapmak için geçen ay Türkiye'ye geldi. Daha önce meme kanseri atlatan Fleming rahatsızlanınca hastaneye gitti. Kanının pıhtılaşmadığı belirlendi. Kızı, talihsiz kadının İngiltere'ye getirilmesi için devreye girdi. Ancak sigorta şirketi rahatsızlığın kanserle ilgisi olduğundan hiçbir ödeme yapamayacağını belirtti.

Annesini İngiltere'ye getirmek için yardım kampanyası başlatan genç kadın, "Annemi hava ambulansı ile İngiltere'ye getirmek istiyorum. Bunun için de 25 bin pounda ihtiyacım var" dedi.