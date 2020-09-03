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    • 03.09.2020 Gazete
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    Hasta bunlar!

    İngiliz , tatilinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Doktorlar durumunun umutsuz olduğunu açıkladı. ise talihsiz kadını ülkeye almadı. Ailesine “Ölünce gelebilir” diyerek vicdanları sızlattı!

    Hasta bunlar!

    İngilter, insanlıkta sınıfta kaldı. 'de rahatsızlanan vatandaşını 'Ancak ölünce gelebilir' diyerek ülkeye almadı! 67 yaşındaki , tatil yapmak için geçen ay Türkiye'ye geldi. Daha önce meme i atlatan Fleming rahatsızlanınca hastaneye gitti. Kanının pıhtılaşmadığı belirlendi. Kızı, talihsiz kadının 'ye getirilmesi için devreye girdi. Ancak sigorta şirketi rahatsızlığın kanserle ilgisi olduğundan hiçbir ödeme yapamayacağını belirtti.

    Annesini İngiltere'ye getirmek için yardım kampanyası başlatan genç kadın, "Annemi hava ambulansı ile İngiltere'ye getirmek istiyorum. Bunun için de 25 bin pounda ihtiyacım var" dedi.

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