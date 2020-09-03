AA ekibine Meis'te skandal tehdit! Pasaport bilgileriyle açık hedef gösterdiler

KAZANCI: "YUNAN MAKAMLARI GÜVENLİ ORTAMI TEMİN ETMELİ"

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, konuyla ilgili açıklamasında, ırkçı Yunan sitesinde böyle bir yayın yapılmasını kınayarak "Haber takibi için adaya giden iki gazetecinin hedef gösterilmesi basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbedir." dedi.

Kazancı, küresel bir haber ajansı olan AA'nın gazetecilik faaliyeti yürüten muhabirlerinin dünyanın her köşesinde olduğu gibi Meis Adası'nda da gündemi ve sıcak gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret etti.