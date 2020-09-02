Son günlerde Doğu Akdeniz'de sular iyice ısınırken, bölgede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.
Bölgede yaşanan bu gelişme sonrası hareketlilik artarken, Meis Adası'ndaki Yunan askerleri bu kez TRT ekipleri tarafından görüntülendi.
TRT muhabiri Hüseyin Günay şu bilgileri paylaştı:
"Bize 2 kilometre uzaklıktaki o noktayı TRT World ekibi tele objektif ile görüntüledi. Askeri araç yüksek tepeye çıkıyor ve Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor.
Özellikle bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle, buharlaşmanın fazla olduğundan, ada çevresini yakından görüntülemek pek de mümkün olmuyor."