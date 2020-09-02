



Baba Halit Mısaytıf, yaptığı açıklamada, çocuğunun sesini duyurabildiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Sağ olsun Türkiye hükümeti çağrımıza sessiz kalmadı ve kısa sürede ülkeye aldı. Şu an Muhammed'i hastaneye getirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına minnettarız." dedi.