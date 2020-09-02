Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020-KPSS lisans alan oturumları sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayacak olan adaylar arama motorları üzerinden KPSS lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Eylül'de düzenlenecek 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (Hukuk, iktisat, maliye) ile 13 Eylül 2020'de uygulanacak 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları 3. oturumuna (İşletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
12 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra, aynı gün uygulanacak 2. oturumu için saat 14.30'dan sonra; 13 Eylül'de yapılacak 3. oturumu için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.