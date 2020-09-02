Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020-KPSS lisans alan oturumları sınava giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte sınava katılım sağlayacak olan adaylar arama motorları üzerinden KPSS lisans sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Eylül 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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