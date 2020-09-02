Meis Adası nerede? Meis Adası kimin? Meis adası Kaş’a ne kadar uzak?

Meis adası kimin? Meis adası nerede? Yunanistan'ın asker çıkardığı iddialarının ardından gündeme oturan Meis adası Kaş'a ne kadar uzak? Birbirlerine yakınlığı dolayısıyla çok eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkiye sahip Kaş ile Meis Adası, iki kardeş kent olarak da anılıyor.
MEİS ADASI KAŞ'A NE KADAR YAKIN?
Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Özgün mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında görüş mesafesinde bulunuyor.
Feribotla 25 dakikada ulaşılan adanın girişinde, rengarenk evler ve kırmızı kubbeli Osmanlı Camii Müzesi yer alıyor.
Kaş Limanı'ndan Meis Adası'na turlar düzenleniyor. Anadolu ile bağını hiç koparmayan Meisliler, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık Kaş'a geliyor.
Çoğunluğu Türkçe konuşan, restoranlarında ve işletmelerinde Türkçe menüler olan Meis Adası'nın sakinleri, her hafta cuma günü Kaş'ta kurulan pazar yerinde alışveriş yapıp, hafta sonunu da ilçede geçiriyor.
MEİS ADASI NEREDE?
Yunanistan'ın Akdeniz'de bulunan tek adası olan Meis adası, Kızılhisar Adası olarak da bilinir. Meis Adası, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın On İki Ada'sına (Dodekanesos) bağlı, Antalya'nın Kaş ilçesine yalnızca 2.1 km uzaklıkta bir adadır.
Meis veya Kızılhisar, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı Oniki Ada ilinde bir ada. Türkiye kıyılarından (Kaş, Antalya) sadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 kilometrekaredir.
Adadaki tek yerleşim yeri olan Kastellorizo (Megisti ya da Meis), St. Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş biçimidir. St. Jean Şövalyelerinden sonra ada sırasıyla Mısır, Napoli ve 1512'de Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlılar kısa aralıklar dışında 1915'e değin adayı ellerinde tuttular.[kaynak belirtilmeli] I. Dünya Savaşı sırasında Fransızların eline geçen ada Lozan Antlaşması (1923) ile İtalya'ya verildi. II. Dünya Savaşı sonrasında (1948) ise On İki Ada'yla birlikte Yunanistan'a bağlandı.
Az miktarda üzüm ve zeytin yetiştirilen adada en önemli uğraş sünger avcılığıdır. Kıyıları son derece girintili çıkıntılı ve sarp olan adaya yalnızca doğu kıyısından girilebilir. Tek yerleşim de bu kıyıdaki Megisti köyüdür.