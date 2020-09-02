Meis Adası nerede? Meis Adası kimin? Meis adası Kaş’a ne kadar uzak?

Meis adası kimin? Meis adası nerede? Yunanistan'ın asker çıkardığı iddialarının ardından gündeme oturan Meis adası Kaş'a ne kadar uzak? Birbirlerine yakınlığı dolayısıyla çok eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişkiye sahip Kaş ile Meis Adası, iki kardeş kent olarak da anılıyor.

MEİS ADASI KAŞ'A NE KADAR YAKIN?

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlerle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Özgün mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında görüş mesafesinde bulunuyor.