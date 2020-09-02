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    • 02.09.2020 Gazete
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    Türk korkusu! Başkan Erdoğan hamleleriyle 'de oyun kuranların gemilerini batırdı

    , 3 tarafı denizlerle çevrili ''dı. Hem  hem de güvenliği için gemileriyle mavi sulara açıldı. 'de gaza ulaştı. Karanlık el çıldırdı! 'i, Macron'u, Miçotakis'i piyon yaptı. Papa'yı öne attı! Ancak Başkan Erdoğan ve Türk aklı oyunu dağıttı...

    Türk korkusu!
    Başkan Erdoğan, hamleleriyle Avrupa'nın aklını aldı. 'de oyun kuranların gemilerini batırdı!



    , 3 tarafı denizlerle çevrili ''dı. Hem hem de güvenliği için gemileriyle mavi sulara açıldı.

    'de gaza ulaştı. Karanlık el çıldırdı! 'i, Macron'u, Miçotakis'i piyon yaptı. Papa'yı öne attı!



    Ancak Başkan Erdoğan ve Türk aklı oyunu dağıttı...

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