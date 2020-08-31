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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda "2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı"nda önemli açıklamalarda bulundu.



Doğu Akdeniz'de provokatif hamlelere imza atan Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum."



"Bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşif suların altının da bereketliliğini gösterdi"

"Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz."



"Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez."

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