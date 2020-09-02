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    • 02.09.2020 10:33
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    Son dakika: 'de yürütülen 'nda çok sayıda mühimmatı ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'nin ilçesinde terör örgütü /'ya yönelik yürütülen 'nda tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmatı ele geçirildi.

    Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda ele geçirildi!

    Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, İl Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesi amacıyla başlatılan 'nun devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "31 Ağustos günü, ilimiz Şemdinli ilçesi Mamalı Yaylası Mevkisi'nde yapılan operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde, 2 bin 600 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi
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