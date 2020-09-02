



"100 YILIN EN SICAK EYLÜL AYI..."

Binpınar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "100 yılın en sıcak Eylül ayı olabilir... Haziran ayından bugüne en sıcak günler olabilir. Eylül ayındaki bu sıcaklıklar tehlikeli. Aşırı sıcaklara dikkat. Güneşe çıkmayın. Sıcaklıklar yükselmeye devam edebilir.

İklim bozulması devam ediyor. İklim değişikliğinin etkileri bütün dünyada devam edecek. Aşırı sıcaklıkların sonunda ani beklenmedik etkin ve yoğun yağışlar ve taşkınlar gelebilir. Herkes dikkat etmeli. Yetkililerin uyarılarını ve hava durum raporlarını takip etmeleri gerekiyor" uyarısında bulundu.



HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH



