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    • 02.09.2020 21:00
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    Son dakika: 2 Eylül tablosunu açıkladı

    Son dakika haberi... , günlük olarak vaka, ölüm, iyileşen ve test sayılarını içeren 2 Eylül yeni tip (Kovid-19) tablosunu paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek." dedi.

    İşte 2 Eylül koronavirüs tablosu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, "Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor." dedi.

    Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 45 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu.

    Bakan Koca "Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek." dedi.

    Artış olan illere değinen Koca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var" değerlendirmesinde bulundu.

    1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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