Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.09.2020 10:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.09.2020 10:24
    ABONE OL

    'den parti teşkilatlarına "'ye ilgi yok" talimatı! Kapılar kapatıldı

    yola çıkmaya hazırlanırken, de teyakkuza geçti. CHP'den ayrılıp kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin cuma günü 'ta başlatacağı hareket öncesi CHP'den, parti teşkilatlarına "Kapılarınızı Muharrem İnce'ye kapatın" talimatı geldi.

    CHP'den teşkilatlara Muharrem İnce'ye 'ilgi yok' talimatı

    Genel Başkanı 'nun parti içinde kurduğu diktatörlük sistemine karşı çıkan , CHP ile ayrılık noktasına geldi.

    Bu kapsamda hazırlığında olan İnce, "Bin Günde Memleket' hareketi başlattı.

    Muharrem İnce, Memleket Hareketi'ni cuma günü 'ta başlatıyor.

    "KAPILARINIZI MUHARREM'E KAPATIN"
    Muharrem İnce yola çıkmaya hazırlanırken, CHP de teyakkuza geçti.

    İnce'ye yönelik ilgisizlik politikası başlatan CHP yönetimi, teşkilatlarına İnce'ye "kapıları kapatın, ilgi göstermeyin" talimatı verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'den parti teşkilatlarına "Muharrem İnce'ye ilgi yok" talimatı! Kapılar kapatıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri