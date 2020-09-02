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    • 02.09.2020 10:39
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    nasıl indirilir? ! Telefona EBA cep uygulaması indirme linki!

    indir! ? Telefona me yolları öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte EBA TV üzerinden dersler yayınlanıyor. Öğrenciler cep telefonundan derslerini izleyebiliyor. Peki, EBA cep uygulaması nasıl indirilir?

    EBA cep uygulaması nasıl indirilir? EBA cep uygulaması indir! Telefona EBA cep uygulaması indirme linki!

    EBA cep uygulaması nasıl indirilir? EBA cep uygulaması indir! Telefona EBA cep uygulaması indirmek isteyen öğrenciler EBA uygulaması indirme yollarını araştırıyor. 31 Ağustos günü EBA TV üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise derslerinin yayını başladı. Dersleri cep telefonundan izlemek isteyenler, EBA cep uygulaması nasıl indirilir sorusuna yanıt arıyor.

    EBA CEP UYGULAMASI İNDİR – GOOGLE PLAY

    EBA CEP UYGULAMASI İNDİR – APPLE STORE

    EBA CEP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

    Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize indirdikten sonra gerekli izinlerin verilmesi gereken bir uyarıyla karşılaşacaksınız. Uygulamanın talep ettiği izinleri verdiğiniz takdirde EBA uygulaması otomatik olarak cihazınıza yüklenecek.

    EBA UYGULAMASINDA NELER VAR?

    Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
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    Haberler Güncel EBA cep uygulaması nasıl indirilir? EBA cep uygulaması indir! Telefona EBA cep uygulaması indirme linki!
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