EBA cep uygulaması nasıl indirilir? EBA cep uygulaması indir! Telefona EBA cep uygulaması indirme linki!

EBA CEP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize indirdikten sonra gerekli izinlerin verilmesi gereken bir uyarıyla karşılaşacaksınız. Uygulamanın talep ettiği izinleri verdiğiniz takdirde EBA uygulaması otomatik olarak cihazınıza yüklenecek.

EBA UYGULAMASINDA NELER VAR?

Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.