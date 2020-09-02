Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nedir? Nihat Hatipoğlu son durum nasıl?

Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı.Özellikle 8. günden sonra sabahları berbat bir bulantı hissi başladı. Kusamıyorsunuz. Ama duramıyorsunuz da. Bu durumda "Hastaneye götürün" dedim. Daha önce yaptığım testler negatif olduğu için çok da telaşlanmamıştım. Hastahanede tomografiyi bile zor verdim. Zira bulantı devam etti. Sonra doktorum geldi ve "Koronasınız" dediler. Akabinde 5 günlük Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü ilaçları kullandım. Bugün biraz düzeldim. En azından biraz yemek yedim. Rabbimden bana da bütün hastalara da şifa dilerim.

OĞLU BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Osman Hatipoğlu "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Osman Hatipoğlu şunları söyledi: