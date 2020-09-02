Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nedir? Nihat Hatipoğlu son durum nasıl?

Nihat Hatipoğlu son durum nasıl? Nihat Hatipoğlu sağlık durumu nedir? Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun son durumu gündeme oturdu. Hatipoğlu'nun sağlık durumu hakkında günlerdir araştırma yapılıyordu. Beklenen açıklama Nihat Hatipoğlu'ndan geldi.
NİHAT HATİPOĞLU SAĞLIK DURUMU NEDİR?
Nihat Hatipoğlu son sağlık durumuna ilişkin bilgileri Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısında paylaşmıştı. Hatipoğlu hastalığına ilişkin son bilgileri şu satırlarla duyurmuştu:
Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum. Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık.
Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı.Özellikle 8. günden sonra sabahları berbat bir bulantı hissi başladı. Kusamıyorsunuz. Ama duramıyorsunuz da. Bu durumda "Hastaneye götürün" dedim. Daha önce yaptığım testler negatif olduğu için çok da telaşlanmamıştım. Hastahanede tomografiyi bile zor verdim. Zira bulantı devam etti. Sonra doktorum geldi ve "Koronasınız" dediler. Akabinde 5 günlük Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü ilaçları kullandım. Bugün biraz düzeldim. En azından biraz yemek yedim. Rabbimden bana da bütün hastalara da şifa dilerim.
OĞLU BÖYLE AÇIKLAMIŞTI
Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Osman Hatipoğlu "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Osman Hatipoğlu şunları söyledi:
"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.
Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."