AÖO yeni kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar 2020? AÖO yeni kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

AÖO İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



İlk kayıt yaptırılan Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında 10 TL ödenecektir. İlk kayıt sınav bedelini yatırıldığında öğrenci sistemde AKTİF duruma geçerek kayıt işlemi tamamlanmış olur. Sınav bedelinin doğru olarak yatırılmasından öğrenci adayı sorumludur. Yanlış hesaba yatırılan ücrette kayıt işlemi tamamlanmaz ve ön kayıt durumunda kalır. Bunun için Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde Aktif duruma geçilip geçilmediği öğrenci adayı tarafından kontrol edilmelidir.



T.C. kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu öğrenci adayları ilk kayıt sınav bedelini yatıracakları hesap numarasını Açık Öğretim Ortaokuluna ulaşarak öğrenebilirler. Öğrenci adayları banka dekontunun aslını Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğüne teslim edeceklerdir.Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü banka dekontunu sisteme yükleyerek Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi İşlem Sisteminde öğrenci adayının AKTİF olmasını sağlayacaktır.

İlk Kayıt İçin Gerekli Belgeler

5.1. İlkokul Mezunu (5 Yıl Süreli) Öğrencilerden

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık

fotoğraf,

• İlkokul diplomasının aslı,

• Diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıt Örneğinin aslı istenecektir.

5.2. II. Kademe Okur Yazar Belgesi Olan Öğrencilerden

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık

fotoğraf,

• Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesinin belgesinin aslı,

• Yetişkinler II. Kademe Okur Yazar Belgesi kayıp olanlardan, Kayıp Belge Örneğinin aslı

istenecektir.

5.3. İlköğretim veya Ortaokulların Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık

fotoğraf,

• Okuduğu tüm sınıflara ait yılsonu başarı notları ile varsa kaldığı sınıfın derslerine ait not/puanlarını gösteren Tasdikname (Öğrenim Belgesi) veya tasdikname kayıp belgesi, notları/puanları eksik ya da bulunmayan belgelerin ekinde not döküm çizelgesi(Bir üst sınıfa sorumlu geçilen belgelerde sorumlu geçilen sınıfın derslerine ait not döküm çizelgesinin getirilmesi zorunludur.),

• Okul dışı bitirme sınavlarına katılardan okulundan almış olduğu sınav notlarını gösteren

Okul Dışı Belgesi istenecektir.





-Dikkat: Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu sınıflardaki yılsonu başarı puanları, ayrıldığı okulun ismi ile belge tarih ve numarasının mutlaka yazması, son ayrıldığı sınıfta ŞÖK kararı ile geçme durumu var ise belirtilmesi gerekmektedir.

Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak ayrıca bir belgenin olması istenir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmaz.

- Dikkat: Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti kabul edilir.

- Dikkat: Öğrencilerin Tasdiknamede yer alan bilgilerinin sisteme işlenmesinden veri girişlerini yapan kişi sorumludur.



5.4. E-okul Kayıtlı Öğrencilerden

• T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık

fotoğraf istenecektir.

Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt şartlarını taşıyan ve e-okul bilgi yönetim sistemine kayıtlı olan öğrencilerden öğrenim belgesi istenilmez. Öğrencilerin bilgileri e okul sisteminden 7 otomatik olarak aktarılır. e-okulda kayıtlı öğrencilerin e-okul bilgileriyle öğrenim belgesindeki bilgileri/öğrencinin beyanında tutarsızlık varsa durumunun ayrıldığı okul tarafından düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir.

E-okul sisteminde bir dönem okuyarak dönem sonu notları/puanları oluşan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemine bu notları/puanları aktarılamaması halinde "İntibak" sayfasında manuel giriş yapılır.Manuel girişi yapılan dönem sonu notları/puanlarına ait belge sisteme yüklenecektir.